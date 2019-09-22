Окупанти на Донбасі 14 разів обстріляли українських захисників



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Збройні формування РФ та її найманці обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів

Втарт серед українських військових нема

Окупанти на Донбасі 21 вересня 13 разів порушили режим припинення вогню, ще одне порушення було зафіксоване сьогодні вночі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

«Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. А також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного – з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького, а також Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

неподалік Південного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новозванівки – з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Майорська – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського, а також Луганського – з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

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За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: противник здійснив обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї», - додали у штабі ООС.

Як повідомлялося: 21 вересня доба на фронті: трьох українських військових поранено, одного травмовано.