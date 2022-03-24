Збройні сили відкинули окупантів з Миколаївської області до кордонів Херсонської

ЗСУ і надалі працюватимуть, щоб ракети «менше непокоїли» людей

Наразі бої з російськими окупантами на Миколаївщині тривають на кордоні Миколаївської та Херсонської областей, хоча перший тиждень активної війни російські війська максимально заходили до Вознесенська. Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він розповів, що українські військові тяжко, але успішно працюють. У ніч проти 24 березня збили літак і одну крилату ракету, яка пролітала у сторону Кривого Рогу.

Кім зазначив, що ЗСУ і надалі працюватимуть, щоб ракети «менше непокоїли» людей.

Також він розповів про послаблення «сухого» закону. Багато людей просили не скасовувати його, але обласна влада вказує, що бізнес має потроху працювати. При цьому, ніхто не скасовує комендантську годину та відповідальність за пияцтво. Якщо виявиться, що це рішення дало поганий результат, заборону на продаж алкоголю знову повернуть.

«Щодо доставки продуктів: звертайтеся до будь-яких пере ставників влади на місцях. Зараз ми налаштовуємо логістику, привеземо все та скрізь. По світлу та газу ведуться відновлювальні роботи. Є нестача спеціалістів. Якщо є бажання допомогти – запрошуємо всіх допомагати відновлювати нашу область», – сказав голова ОДА.

Нагадаємо, 23 березня ЗСУ збили крилату ракету над Миколаївщиною. Ракета впала у полі та розсипалася.

Такод мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам. «Окупанти не пройдуть до Одеси через Миколаївщину» – заявив Сенкевич.

Додамо, що на Херсонщині підрозділи окупантів тероризують населення. В області проходять мирні протести проти окупації.

Напередодні у Херсоні рашисти викрали гендиректора облмуздрамтеатру.