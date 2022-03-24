На Херсонщині підрозділи окупантів тероризують населення

У Херсонській області проходять мирні протести проти окупації

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники вдаються до терору місцевого населення через мирні протести проти загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у Херсоні мешканці міста вкотре вийшли на мирну акцію біля будівлі ХОДА. Люди скандували «Домой» і в цей час окупанти кинули у натовп світло-шумову гранату та відкрили у напрямку мирних людей вогонь.

До слова, у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти будують свою військову базу на українському аеродромі.