  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Херсонщині підрозділи окупантів тероризують населення

    Мешканці Херсонщини не збираються здаватися окупаційній владі - На Херсонщині підрозділи окупантів тероризують населення
    Мешканці Херсонщини не збираються здаватися окупаційній владі
    фото: most.ks.ua

    У Херсонській області проходять мирні протести проти окупації

    На тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники вдаються до терору місцевого населення через мирні протести проти загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    «На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, у Херсоні мешканці міста вкотре вийшли на мирну акцію біля будівлі ХОДА. Люди скандували «Домой» і в цей час окупанти кинули у натовп світло-шумову гранату та відкрили у напрямку мирних людей вогонь.

    До слова, у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти будують свою військову базу на українському аеродромі.

    Читайте також: Окупанти збільшили кількість авіаударів. Ситуація на фронті станом на ранок 24 березня
    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Херсонщині підрозділи окупантів тероризують населення