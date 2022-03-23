ЗСУ збили крилату ракету над Миколаївщиною (відео)

Ракета впала у полі та розсипалася

Українські військові зуміли збити ще одну ракету російських окупантів. Ворожу ракету вдалося збити в Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він опублікував відповідне відео у своєму телеграмі.

За попередніми даними, українським військовим вдалося знищити російську крилату ракету. Ймовірно, ракету збили завдяки ПЗРК. Точної інформації немає. Ракета впала у полі та розсипалася.

Нагадаємо, 22 березня під час бойового чергування підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних сил України збив російську крилату ракету.

Як повідомлялося, 22 березня над Одесою протиповітряна оборона збила ворожу крилату ракету.

Також нагадаємо, що російські окупанти вдарили по Вінниччині з ракетного комплексу «Іскандер», проте українським силам ППО вдалося збити ворожу крилату ракету.

Нагадаємо, захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам. Як повідомлялося, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.