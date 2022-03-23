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    Події в Україні

    ЗСУ збили крилату ракету над Миколаївщиною (відео)

    Українським військовим вдалося знищити російську крилату ракету - ЗСУ збили крилату ракету над Миколаївщиною (відео)
    Українським військовим вдалося знищити російську крилату ракету
    фото скріншот відео

    Ракета впала у полі та розсипалася

    Українські військові зуміли збити ще одну ракету російських окупантів. Ворожу ракету вдалося збити в Миколаївській області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

    Він опублікував відповідне відео у своєму телеграмі.

    За попередніми даними, українським військовим вдалося знищити російську крилату ракету. Ймовірно, ракету збили завдяки ПЗРК. Точної інформації немає. Ракета впала у полі та розсипалася.

    Нагадаємо, 22 березня під час бойового чергування підрозділ протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ Збройних сил України збив російську крилату ракету.

    Як повідомлялося, 22 березня над Одесою протиповітряна оборона збила ворожу крилату ракету.

    Також нагадаємо, що російські окупанти вдарили по Вінниччині з ракетного комплексу «Іскандер», проте українським силам ППО вдалося збити ворожу крилату ракету.

    Нагадаємо, захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам. Як повідомлялося, ЗСУ знову розгромили окупантів у Чорнобаївці.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили крилату ракету над Миколаївщиною (відео)