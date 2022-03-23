У Херсоні рашисти викрали гендиректора облмуздрамтеатру

Невідомо, де зараз Олександр Книга, окупанти забрали його

Вояки РФ продовжують тероризувати мирних мешканців

Російські агресори викрали гендиректора Херсонського облмуздрамтеатру, президента міжнародного театрального фестивалю «Мельпомена Таврії», голову Євразійської театральної асоціації Олександра Книгу. Про це у відеозверненні у Facebook повідомив Олешківський міський голова Євген Рищук.

«Десь пів години тому був заарештований Олександр Книга, директор нашого драматичного херсонського театру», – сказав Рищук.

Як зазначив Рищук, Олександр Книга – мешканець Олешок, російські агресори вивезли його у невідомому напрямку.

За словами Рищука, російські агресори забирають все більше і більше людей. Міський голова також підкреслив, що якщо заберуть і його, то паніки не має бути у місті, бо всі служби працюють, все відпрацьовано.

Раніше на Херсонщині російські окупанти викрали директора Чорнянського ліцею Таврійської міської ради Віктора Кудлая. Також серед зниклих – іспанський волонтер Маріо та активіст із Нової Каховки Сергій Цигіпа.

Напередодні повідомили про викрадення російським агресором старости Старої Збур’ївки та ще одного жителя Нової Збур’ївки.

22 березня військовими РФ зі свого помешкання було викрадено мешканця Каховки Миколу Шахаєва, 1985 року народження. Також 22 березня на вулиці військовими РФ було викрадено каховчанина Ігоря Прусаєва, 1999 року народження.

Нагадаємо, нещодавно у Херсоні окупанти відкрили вогонь і закидали гранатами мирних людей (відео).

Також у Херсоні ліквідований помічник колаборанта.

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