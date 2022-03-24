Мер Миколаєва передав важливе повідомлення окупантам

«Окупанти не пройдуть до Одеси через Миколаївщину» – Сенкевич

Путінський план ґрунтується на окупації Півдня та Сходу України, тому російські війська намагаються взяти Миколаївщину та піти на Одесу. Про це миколаївський міський голова Олександр Сенкевич розповів в інтерв'ю «Главкому».

Міський голова розповів, що можливо в планах Путіна захопити Східно-Південну частину України, тому військові окупанти так наполегливо намагаються підійти до Миколаєва.

«Ми бачимо дані розвідки Великобританії, яка каже, що сьогодні у Путіна змінилася тактика: він вирішив зосередитися на захопленні Південного Сходу, яким він так марить. Мабуть, це якраз вкладається в цю концепцію, коли вони просто обстрілюють нас ракетами, бо наземна операція якось не виходить», – сказав Сенкевич.

Також він вважає, що російські війська не пройдуть до Одеси, оскільки не зможуть взяти Миколаївщину, а сама Одеса сильно укріплена з боку моря.

«Думаю, що через Миколаївщину росіяни до Одеси не пройдуть, і вони це розуміють. Можуть намагатися це робити зі сторони моря, намагатися висадити десант, але Одеса теж укріплена дуже гарно і будь-яка така спроба приречена на невдачу. Максимум, що вони можуть робити зараз з Одесою, – це обстрілювати її з кораблів з моря», – вважає Сенкевич.

Нагадаємо, рашисти обстріляли порт Миколаєва.

Напередодні окупанти скинули бомби на лікарню, готель і парк у Миколаєві.

Раніше у Миколаєві окупанти обстріляли АЗС, є загиблі (фото).

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