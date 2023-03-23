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Зеленський назвав п’ять причин затягування війни (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський назвав п’ять причин затягування війни (відео)
фото: скріншот відео

Однією з причин є повільний темп передачі українським військовим зброї

Президент України Володимир Зеленський прямо з вагону потяга, яким подорожує регіонами України, звернувся до Європейської ради та перелічив п’ять ключових небезпек, які затягують війну в Україні. Відповідне відеозвернення глава держави опублікував на своїй сторінці в Facebook.

По-перше, вказав він, не можна затягувати передачу українським військовим зброї, яка може захистити українців від терору. Перш за все, далекобійної зброї.

По-друге, Зеленський висловив вдячність за рішення щодо МіГів для України, адже це вагомо посилить захист українського неба. Однак він наголосив, що ЗСУ потребують сучасніших літаків.

По-третє, зазначив Зеленський, не може бути жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень. Ба більше, не може бути розмивання санкцій, особливо, під маніпулятивним прикриттям продовольчої безпеки. Сильні санкції – це безпека, ослаблення санкцій – це запрошення до нових криз, акцентував президент.

Четверте: Україна давно говорить про організацію Саміту формули миру. Усі прекрасно розуміють, що за наявних умов багато лідерів не зможуть приїхати в Україну, тому можна організувати саміт в одній зі світових столиць. «Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть», – заявив український очільник.

П’яте: Надважливо, щоб не було затягування в зближенні України та Євросоюзу. Україна готова до рішення про початок уже цього року перемовин щодо членства в ЄС. Така ж готовність потрібна і з боку кожного лідера Європи.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про цинічні злочини окупантів на Херсонщині.

До слова, триває 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Теги: Володимир Зеленський Європейський союз війна

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