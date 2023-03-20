Білорусь створює аналог «Беркута» у прикордонних із Україною областях

Створені підрозділи також базуватимуться на кордоні з Польщею та Литвою

У Білорусі триває плановий призов на збори військовозобов’язаних. Країна має на меті створити спецпідрозділи, аналогічні українському «Беркуту». Про це повідомив заступник голови Об’єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко, передає «24 канал».

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Ця ідея належить білоруському генералу Миколі Карпенкову.

«Це та людина, яка командувала Головним управлінням боротьби з організованою злочинністю та корупцією. І у 2020 році прославився побиттям білорусів, які протестували, громив магазини», – заявив Латушко.

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Заступник голови комітету розповів, що цей білоруський генерал заявив про створення спеціальних підрозділів у складі внутрішніх військ Білорусі.

«Мовиться про створення спецпідрозділів «Беркут». Ця людина – представник «русского міра», він абсолютно показує свою лояльність Лукашенку. Але разом з тим, у критичний момент він першим зрадить Лукашенка й перейде в інтересах Москви», – сказав він.

Латушко наголосив, що Карпенков не приховує абсолютно проросійських поглядів. А у підрозділі, який підкорюється Карпенкову, вивішують не білоруські, а російські стяги.

«Він (Карпенков – «Главком») заявив про створення цих спецпідрозділів. Це три роти та 12 взводів. Перш за все, вони будуть базуватися в трьох областях, прикордонних з Україною – Брестська, Гомельська», – сказав білоруський опозиціонер.

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Латушко додав, що також мовиться про Гродненську область Білорусі, яка на кордоні з Польщею та Литвою.

Раніше повідомлялося, що окупанти провели ротацію військ у Білорусі.

Нагадаємо, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.