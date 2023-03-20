Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Білорусь створює аналог «Беркута» у прикордонних із Україною областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білорусь створює аналог «Беркута» у прикордонних із Україною областях
фото ілюстративне

Створені підрозділи також базуватимуться на кордоні з Польщею та Литвою

У Білорусі триває плановий призов на збори військовозобов’язаних. Країна має на меті створити спецпідрозділи, аналогічні українському «Беркуту». Про це повідомив заступник голови Об’єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко, передає «24 канал».

Ця ідея належить білоруському генералу Миколі Карпенкову.

«Це та людина, яка командувала Головним управлінням боротьби з організованою злочинністю та корупцією. І у 2020 році прославився побиттям білорусів, які протестували, громив магазини», – заявив Латушко.

Заступник голови комітету розповів, що цей білоруський генерал заявив про створення спеціальних підрозділів у складі внутрішніх військ Білорусі.

«Мовиться про створення спецпідрозділів «Беркут». Ця людина – представник «русского міра», він абсолютно показує свою лояльність Лукашенку. Але разом з тим, у критичний момент він першим зрадить Лукашенка й перейде в інтересах Москви», – сказав він.

Латушко наголосив, що Карпенков не приховує абсолютно проросійських поглядів. А у підрозділі, який підкорюється Карпенкову, вивішують не білоруські, а російські стяги.

«Він (Карпенков – «Главком») заявив про створення цих спецпідрозділів. Це три роти та 12 взводів. Перш за все, вони будуть базуватися в трьох областях, прикордонних з Україною – Брестська, Гомельська», – сказав білоруський опозиціонер.

Латушко додав, що також мовиться про Гродненську область Білорусі, яка на кордоні з Польщею та Литвою.

Раніше повідомлялося, що окупанти провели ротацію військ у Білорусі.

Нагадаємо, триває 390-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Основним епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Українські військові відбили 69 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На тимчасово окупованих територіях росіяни погрожують незаконним позбавленням волі у разі відсутності російського паспорта.

Теги: Білорусь Україна росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злочини проти людяності зафіксували у Білорусі – ООН
Злочини проти людяності зафіксували у Білорусі – ООН
18 березня, 02:34
Окупанти провели ротацію військ у Білорусі, – Наєв
Окупанти провели ротацію військ у Білорусі, – Наєв
12 березня, 13:45
Прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег через повішений манекен (відео)
Прикордонники Білорусі скаржаться на українських колег через повішений манекен (відео)
12 березня, 07:36

Соціум

Кремль зобов’язав своїх співробітників викинути iPhone
Кремль зобов’язав своїх співробітників викинути iPhone
Білорусь створює аналог «Беркута» у прикордонних із Україною областях
Білорусь створює аналог «Беркута» у прикордонних із Україною областях
Росія заявила, що готує нове покоління: школи вивчатимуть менталітет Африки
Росія заявила, що готує нове покоління: школи вивчатимуть менталітет Африки
У мережі з’явилися фото і відео дрона, що впав у Тульській області Росії
У мережі з’явилися фото і відео дрона, що впав у Тульській області Росії
Кадиров зізнався, чому постійно каже «дон»
Кадиров зізнався, чому постійно каже «дон»
У Тульській області Росії впав невідомий дрон
У Тульській області Росії впав невідомий дрон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Кремль підбирає наступника Путіну: розвідка повідомила про ситуацію в РФ
22K
Путін зізнався, чому вичікував із нападом на Україну
13K
Терорист Гіркін потролив штурми «вагнерівців» у Бахмуті
13K
Агентство ООН у справах біженців відновило виплати біженцям: як отримати
11K
Візит Путіна до Маріуполя: диктатор зустрівся з мародерами
9894
Ордер для Путіна. Кожен росіянин, який підтримував «доктора Лізу» – офіційно винен

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
18 березня, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
17 березня, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту