Атака дронів на Київщину: вже відомо про семеро загиблих

Рятувальники продовжують розбирати завали

У місті Ржищів на Київщині рятувальники дістали з-під завалів гуртожитка тіла ще трьох людей. Таким чином кількість жертв нічної атаки росіян зросла до семи. Про це повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, передає «Українська правда».

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«Зросла кількість жертв. Семеро загиблих знайдено на 14:30», – зазначила вона.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

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Нагадаємо, у ніч на 22 березня Росія атакувала Київщину дронами, внаслідок чого загинули люди, зруйновані будівлі.

Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання. Понад 20 були доставлені до лікарні.