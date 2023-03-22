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Атака дронів на Київщину: вже відомо про семеро загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: вже відомо про семеро загиблих
Наслідки атаки дронів на Київщину
ДСНС

Рятувальники продовжують розбирати завали

У місті Ржищів на Київщині рятувальники дістали з-під завалів гуртожитка тіла ще трьох людей. Таким чином кількість жертв нічної атаки росіян зросла до семи. Про це повідомила речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, передає «Українська правда».

«Зросла кількість жертв. Семеро загиблих знайдено на 14:30», – зазначила вона.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

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Нагадаємо, у ніч на 22 березня Росія атакувала Київщину дронами, внаслідок чого загинули люди, зруйновані будівлі.

Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання. Понад 20 були доставлені до лікарні.

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Теги: окупанти війна Київщина безпілотник

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