Луценко розкрив рецепт перемоги у війні

«Хто має кращі дрони і точнішу арту, той матиме перевагу»

Україна потерпає від дефіциту боприпасів та безпілотників на фронті, проте саме вони грають головну роль у перемозі проти російських загарбників. Про це ексгенпрокурор України Юрій Луценко, який воював на східному напрямку у лавах ЗСУ, розповів в інтерв'ю «Главкому».

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Луценко пояснив, що сучасна війна – це війна саме артилерії та безпілотників. Танки, наприклад, у нашій війні поки не мали жодного значення – вони використовуються обома сторонами як мобільна артилерія.

«Авіація також не являє собою якийсь вирішальний фактор, при всій повазі до тих, хто там служить. Піхота – найбільш героїчна частина збройних сил, але вона, в основному, є залежною від діяльності артилерії, а остання – від діяльності дронів. Це – головний меседж цієї війни: хто має кращі дрони і точнішу арту, той матиме перевагу», – стверджує ексгенпрокурор.

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На малих дистанціях українські військові мають чисельну і технологічну перевагу і у розвідниках, і в ударниках. Дрони мають бути у наявності звичайні і нічні, які даватимуть об’єктивну інформацію з точними координатами для армії.

Юрій Луценко зауважив, що після надходження високоточної західної артилерії ця зв’язка з артилерією стала ще більш ефективною.

«У мене було щастя – наводити Himars на будинок, де заховалися 20 російських спецпризначенців у Соледарі. Це приємна робота. Але без сучасних дронів ці спецназівці були би живими», – розповів Луценко.

Ще більш показовими є результати дронів-бомберів, які здатні нести десятки кілограмів вибухівки. Луценко розповів про підрозділ, який 4 січня знищив 20 одиниць бронетехніки на нічній стоянці. Але на кожен гвинт є своя гайка. Тому треба не тільки розвивати вітчизняні БПЛА, але й працювати над їхнім захистом, бо російські засоби радіоелектронної боротьби стають все більш ефективними.

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«Це вже не ті банальні здоровенні глушилки, які ми давно навчилися вираховувати та облітати, а прилади, розміром не більше за «старлінк», які розставляються в окопах і роблять велику радіостіну. Це – великий виклик для пілотів. Авжеж ми навчилися їх обходити, але це дуже ускладнює роботу і призводить до втрати дронів», – стверджує ексгенпрокурор.

Реакцією ЗСУ на це посилення є перехід на інші типи дронів з іншими частотами. Окремий вид – дрони-камікадзе, у яких бурхливий розвиток в Україні. Це – FPV-дрони, на яких колись проводились спортивні змагання. Якщо до них прикріпити заряд на 1-3 кг – змагання стає яскравішим. Тим більше, що спеціалісти після тренувань можуть влітати ними прямо у вікно або у двері бліндажа, або у склад боєприпасів. І все це за 350-450 баксів. Запустити такий дрон-камікадзе по групі орків з 20 осіб – саме те, додав Юрій Луценко.

Спеціалісти з аеророзвідки кажуть, що такими машинками дуже швидко можна навчити керувати геймерів. Луценко погоджується.

«Одна справа – закінчити курси, інша – приїхати у зону бойових дій. Щоби ви розуміли, наші БПЛА літають без супутників, чому на курсах не вчать. Плюс, купа інших технічних нюансів – що робити, коли відчуваєш РЕБ (радіоелектронну боротьбу) тощо. Але дронами-камікадзе дійсно можуть керувати геймери, яких у нашому підрозділі декілька. Вони – чемпіони з цього діла», – додав Луценко.

Через те Юрій Луценко закликає до загальної мобілізації тилу і фронту, адже багато підприємств зараз просто не працюють у тому обсязі, як це потрібно для військових на фронті.

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Нагадаємо, що наразі ексгенпрокурор Юрій Луценко служить в підрозділі «Птахи Мадяра». На початку березня тактичну групу аеророзвідки «Птахи Мадяра» вивели з Бахмута, де вона тримала оборону 110 днів. Зараз вони перебувають під Вугледаром, а Луценко відкликали до Києва – він вважає це політичною помстою президента Володимира Зеленського.