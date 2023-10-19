Зеленський подякував США за потужну допомогу й лідерство

Глава держави розповів про розмову з Президентом США Байденом

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 603-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про розмову з Джо Байденом та із Генсеком ООН Гутеррішем. Зеленський також подякував США за потужну допомогу.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно завершив розмову з Президентом США Байденом. Як завжди, змістовна розмова – союзницька. Сильний сигнал підтримки – стільки, скільки потрібно, щоб перемогти.

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Я вдячний Президенту Байдену, Конгресу – обом партіям – та всьому американському народу за потужну допомогу й за лідерство – лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя та міжнародного порядку, заснованого на правилах. Українці знають, наскільки важлива міцна єдність у захисті від терору, від агресії. Єдність тут, у нашій країні. Єдність у країнах-партнерах, зокрема в Америці. Єдність світу.

Ми обговорили подальші спільні кроки в захисті свободи. Обговорили оборонну підтримку, серед іншого те, що «атакамси» можуть допомогти нам прискорити звільнення України від окупанта. Звичайно, ми говорили й про збереження допомоги Україні наступного року – про вагомий пакет підтримки для нашої держави.

Америка буде підтримувати імплементацію Формули миру, і я поінформував Президента Байдена про наступну велику міжнародну зустріч щодо Формули миру, яка відбудеться на Мальті цього місяця.

Я запитав у Президента Байдена про його візит у регіон Близького Сходу та про його погляд на подальший розвиток ситуації. Однаково сприймаємо той факт, що треба уникнути подальшої дестабілізації та розпалення війни ще й у цьому регіоні світу. Українці та американці – ми співчуваємо всім жертвам трагічних подій. Україна готова працювати разом і з Америкою, і з усіма партнерами заради того, щоб стабілізувати ситуацію та врятувати якомога більше життів.

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Сьогодні ж говорив із Генсеком ООН Гутеррішем. Про те, як інституції ООН можуть допомогти нашій країні, нашим людям упродовж зими. Говорили й про продовольчу безпеку – про маршрути експорту продовольства з України в Чорному морі, про необхідність захисту для українських портів від російських терористичних ударів. Запросив пана Генерального секретаря на продовольчий саміт – саміт нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України», який відбудеться в листопаді. Я відзначив і активну участь ООН у глобальних зусиллях щодо Формули миру та готовність надіслати представника ООН на наступну зустріч у форматі радників.

Звичайно, ми обговорили й ситуацію в Ізраїлі, у Палестині, загалом на Близькому Сході. Увесь світ має бути консолідований, щоб у кожному регіоні світу – усюди на землі – панував мир. І хоч би що відбувалося, всі сторони повинні дбати про те, щоб звичайні цивільні люди отримували необхідну допомогу та могли врятуватися від бойових дій. Будь-які форми терору та розпалювання війни неприпустимі.

Сьогодні я почав цей день із робочої поїздки містами Київської області – тими містами й селами, які постраждали від російської окупації. Вдячний усім, хто працює над відновленням усього того, що було зруйноване окупантом. Україна не залишилася наодинці – нам допомагають і уряди різних країн, і благодійники. Звичайно, треба зробити дуже багато – дуже багато відбудувати, поновити, аби в Україні не залишилося жодної руїни. Але вся ця робота заснована на одному – на щирості сердець людей, які з нами, які так само цінують життя, і свободу, і сміливість, як ми в Україні. Я вірю, що саме таких людей у світі більшість. І треба й надалі робити все можливе й неможливе, щоб світова більшість була з Україною.

Слава всім, хто б’ється й працює заради України, заради свободи! Я дякую всім, хто нам допомагає! Слава Україні!»