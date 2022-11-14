Зеленський показав щемливе відео із нагородження бійців у Херсоні
Звільнення міста – результат зусиль ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 листопада, приїхав у звільнений від окупантів Херсон та був присутній на офіційній церемонії підняття прапора. Також глава держави нагородив українських воїнів.
Відеокадрами зі спілкування з нашими захисниками Зеленський поділився у Telegram.
«За звільненням територій стоять колосальні зусилля українських захисників. Свобода вартує нам життя і здоров’я найкращих наших людей. Дякую кожному і кожній!», – написав президент.
Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона. Очільник України зустрівся з українськими військовими.
Під час візиту мешканці міста вітали Зеленського. Особливо розчулює момент, коли люди на балконі вітаються з президентом, а він махає їм у відповідь.
Крім того, Зеленський відвідав офіційне підняття державного прапора в Херсоні (відео).
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