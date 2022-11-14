Пропагандисти Путіна істерять через приїзд Зеленського до Херсона

Український президент приїхав до Херсона сьогодні, 14 листопада

Російські пропагандисти вважають візит українського президента до визволеного Херсона ганьбою для РФ

Приїзд українського президента Володимира Зеленського у нещодавно визволений від окупантів Херсон розізлив російських пропагандистів. Представники ворожих медіа обурені, що російська армія у ці хвилини не обстрілює Херсон.

Пропагандисти називають візит Зеленського до Херсона ганьбою для Росії, а також діляться своїми підозрами, що така поїздка українського президента нібито стала результатом «договорняка» між Україною та РФ.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

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Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати візит президента України Володимира Зеленського до деокупованого Херсона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.