«А як же кавун?»: Зеленський розповів, навіщо приїхав до Херсона

Президент зазначив, що йому хочеться підтримати херсонців

Глава української держави Володимир Зеленський пояснив журналістам, чому він приїхав до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Журналіст Дмитро Комаров запитав у Зеленського, чому він вирішив ризикувати і приїхати, адже він міг звернутись до жителів міста у онлайн-форматі.

«А як же херсонський кавун?», – каже президент.

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Проте згодом глава держави зазначив, що це жарт.

«Якщо чесно, то важливо бути тут. Всі ж ризикують. Військові ризикують щоденно. Журналісти ризикують. Ми ж говоримо про Херсон. Мені здається треба бути тут і підтримати херсонців, підтримати людей. Ми обіцяємо, що ми реально повертаємось, що ми реально піднімаємо наш прапор. Хочеться емоції, енергії від людей отримати», – зазначив Зеленський.

На запитання чи президент вже пробував кавун, він відповів: «Ще ні».

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.