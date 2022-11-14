Зеленський відвідав визволений Херсон

Глава держави подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона. Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту до Херсона Зеленський зустрівся з українськими військовими.

«Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни», – сказав Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава української держави також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, планує удар по деокупованих населених пунктах Херсонщини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.