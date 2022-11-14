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Зеленський відвідав визволений Херсон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський відвідав визволений Херсон
фото з відкритих джерел

Глава держави подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до нещодавно звільненого від російських загарбників Херсона. Про це повідомляє Reuters.

Під час візиту до Херсона Зеленський зустрівся з українськими військовими. 

«Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни», – сказав Зеленський.

Глава української держави також подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку у війні проти Росії.

Зеленський відвідав визволений Херсон фото 1

Раніше повідомлялося, що ворог, ймовірно, планує удар по деокупованих населених пунктах Херсонщини.

Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав українців не поспішати повертатися в деокуповані райони Херсонської області.

Також Данілов повідомляв, що на визволеній території Херсонщини окупанти переодягаються в цивільний одяг, намагаючись сховатися та уникнути відповідальності за воєнні злочини.

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Теги: Херсон Володимир Зеленський війна росія окупанти Україна

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