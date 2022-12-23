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Зеленський попередив про ракетні удари, подарунок Україні від Байдена. Головне за 23 грудня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський попередив про ракетні удари, подарунок Україні від Байдена. Головне за 23 грудня
Фото Офісу президента

Президент закликав українців у свято зважати на сигнали повітряної тривоги

Президент України Володимир Зеленський нагадав українцям, що у святковий час російські терористи можуть знову активізуватися, президент США Байден підписав рекордний оборонний бюджет для України, американські видання масово відреагували на візит Зеленського у США, на заході України стався землетрус. Ці та інші головні події 23 грудня ми традиційно зібрали у вечірню добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

Зеленський попередив українців про можливі ракетні удари – звернення 

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

«Провів сьогодні Ставку. Як завжди, предметно, але сьогодні – плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці», – сказав президент.

Крім того, президент закликав українців бути обережними та зважати на сигнали повітряної тривоги.

«Будь ласка, памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного. И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа», – додав він.

Байден підписав рекордний оборонний бюджет з $800 млн для України

Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік з рекордними $858 млрд, у якому закладені кошти і для військової допомоги Україні, повідомили у Білому домі.

В оборонний бюджет заклали на 45 млрд більше, ніж спершу пропонував президент Джо Байден. Бюджет передбачає збільшення заробітної плати для американських військових, фінансування закупівлі зброї, підтримку для Тайваню, якому загрожує Китай, та 800 млн військової підтримки для України для відсічі агресії РФ. 

Україна на перших шпальтах: видання США масово відреагували на візит Зеленського

Видання США 22 грудня відреагували на візит української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським до США. Десятки газет та журналів опублікували світлини та статті на цю тему на перших шпальтах.

Ці та інші ЗМІ надрукували деталі та підсумки візиту української делегації та прогнози щодо подальшої співпраці України та США. 

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Як Зеленський діставався США: цікаві деталі поїздки

Поїздка президент України Володимир Зеленський на зустріч із главою США Джо Байденом, це ціла спланована спецоперація. Зеленський добирався до Вашингтона потягом через Польщу, глав держави також супроводжували літак-розвідник НАТО та винищувач F-15. 

Так, у вівторок Зеленський з'їздив до Бахмута, а потім таємно сів на нічний поїзд до Польщі. У Польщі його відразу ж забрав літак ВПС США, який, як повідомляється, супроводжували літак-розвідник НАТО та винищувач F-15.

Як пишуть журналісти, візит Зеленського обговорювався кілька місяців, проте останні приготування було зроблено дуже швидко. «Президенти поговорили на цю тему 11 грудня, і Зеленський отримав запрошення вже за три дні», – пише видання.

На заході України зафіксовано землетрус

Сьогодні, 23 грудня, в Україні стався землетрус мангітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Найвиразніше його відчули мешканці міста Новодністровськ Чернівецької області.

Зазначається, що коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

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Теги: росія США Джозеф Байден війна агресія Володимир Зеленський фінанси землетрус свято

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