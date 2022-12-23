Президент попередив українців про можливі ракетні удари – звернення (відео)

Зеленський закликав українців бути обережними та зважати на сигнали повітряної тривоги

Глава держави Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Провів сьогодні Ставку. Як завжди, предметно, але сьогодні – плюс новини для військових після візиту до Сполучених Штатів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати. Окремо обговорили ситуацію в енергетиці», – сказав президент.

Глава держави, зазначив, що Україна готує активізацію української дипломатії за кількома напрямами. Зокрема, сьогодні провела важливу щорічну нараду з послами – увесь дипломатичний корпус отримав завдання на наступний рік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перше – це країни, у яких наш вплив поки менший, ніж нам необхідно з погляду національної безпеки України та інтересів нашого народу. Передусім це країни Африки та інших частин Глобального Півдня – Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону. Другий аспект для української дипломатії – це нарощування співпраці з нашими традиційними партнерами, щоб справді наступний рік був вирішальним у цій війні і щоб Україна досягла всіх своїх цілей», – продовжив Зеленський.

Зеленський згалава і про сьогоднішну розмову з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

«Я вдячний за новий пакет підтримки – дуже вагомий, вчасний. 2,5 млрд євро для України. Звичайно, обговорили й наші спільні дії з Нідерландами в наступному році. Координуємо кроки по максимуму, і вірю, що буде відчутний результат, особливо в питанні притягнення до відповідальності всіх, хто винен у цій агресії проти України», – говорить глава держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні президент підписав укази про нагородження наших військових. 215 бійців Збройних сил України відзначені державними нагородами. Також він вручив нагороди енергетикам, які разом із колегами відновлюють наші системи після російських ударів.

Крім того, президент закликав українців бути обережними та зважати на сигнали повітряної тривоги.

«Будь ласка, памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного. И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа», – додав він.

До слова, триває 303-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав один ракетний, чотири авіаційних удари, а також здійснив 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.