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На заході України зафіксовано землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На заході України зафіксовано землетрус
фото ілюстративне

Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ

Сьогодні, 23 грудня, в Україні стався землетрус мангітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Найвиразніше його відчули мешканці міста Новодністровськ Чернівецької області.

Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю.

«23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

На заході України зафіксовано землетрус фото 1

Нагадаємо, що останній землетрус магнітудою 2,7 стався у Чернівецькій області 18 листопада. Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

Також землетрус у Чернівецькій області був і 6 жовтня. Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів. 

До цього землетруси у Чернівецькій області були зареєстровані 5 лютого та 14 березня 2021 року (два) з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно. 

 

Теги: землетрус Чернівецька область стихійні лиха

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