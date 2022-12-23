На заході України зафіксовано землетрус

Епіцентр землетрусу знаходиться в районі міста Новодністровськ

Сьогодні, 23 грудня, в Україні стався землетрус мангітудою 3,0 за шкалою Ріхтера. Найвиразніше його відчули мешканці міста Новодністровськ Чернівецької області.

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Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю.

«23 грудня 2022 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ, магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера)», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, що останній землетрус магнітудою 2,7 стався у Чернівецькій області 18 листопада. Епіцентр землетрусу знаходився в районі міста Новодністровськ, на глибині 4 км.

Також землетрус у Чернівецькій області був і 6 жовтня. Тоді епіцентр землетрусу теж був у районі міста Новодністровськ, на глибині чотирьох кілометрів.

До цього землетруси у Чернівецькій області були зареєстровані 5 лютого та 14 березня 2021 року (два) з магнітудами 2,1, 2,1 та 2,2 відповідно.