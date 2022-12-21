Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський у США та мільярд американської допомоги на оборону. Головні новини 21 грудня

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський у США та мільярд американської допомоги на оборону. Головні новини 21 грудня
Подробиць прибуття глави держави до США немає
Фото Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США, Сполучені Штати виділили Україні військову допомогу на $1 млрд, Путін знову погрожує ядерною зброєю, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Ці та інші головні події 21 грудня ми традиційно зібрали у вечірню добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

Зеленський прилетів у США

Президент України Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів, де зустрінеться з Джо Байденом і виступить перед Конгресом. Подробиць прибуття глави держави до США немає, та раніше повідомлялось, що він летів американським військовим літаком.

Згідно з попереднім графіком, о 21:00 за Києвом Байден зустріне Зеленського в Білому домі, після чого проведе з ним двосторонню зустріч. Очікується, що о 23:30 за Києвом президенти України та США проведуть спільну пресконференцію, а пізніше – орієнтовно о 2:30 четверга за київським часом – Зеленський виголосить звернення перед обома палатами Конгресу.

Також глава української держави зустрінеться з Ненсі Пелосі.

США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд

Президент США Джо Байден у середу, 21 грудня, підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Текст меморандуму оприлюднений на сайті Білого дому.

«Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, я делегую державному секретарю повноваження керувати вилученням до $1 млрд на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні та прийняти рішення, необхідні відповідно до такого розділу для спрямування таких просадка», – йдеться в документі.

 

Ядерні погрози та мобілізація. Путін виступив із новими заявами

Президент країни-агресорки Володимир Путін під час свого виступу на засіданні колегії міноборони звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал майже всіх основних країн НАТО.

Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

«Цього року рівень сучасних зразків озброєння у стратегічних ядерних силах уже перевищив 91 відсоток. Триває переозброєння полків РВСН (Ракетних військ стратегічного призначення – ред.) на сучасний ракетний комплекс із гіперзвуковою бойовою частиною "Авангард"», –  завив Путін.

СБУ повідомила про долю Медведчука після обміну

Росія у Криму засвітила Медведчука після обміну, щоб продемонструвати, що він живий. Про це заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк.

Очільник СБУ висловився щодо останніх фото Медведчука, якого зафіксували в Ялті на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму: можливо його засвітили, щоб показати, що живий. На уточнююче запитання журналістки, Малюк зазначив, що переконаний, що Медведчук зустрічався із Путіним.

«Замовив яєчню в одному невеличкому кафе – от і всі обставини. Спочатку вибачте, тюрма і воші, потім – обмін, а потім – яєчня в Криму. До цього він був «королем життя» Принаймні він себе так відчував», – сказав голова СБУ.

«Укренерго» повідомило про ситуацію в електромережах станом на 21 грудня

Станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Таким чином, до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до введення аварійних обмежень.  Також повідомляється, що наразі працюють усі види генерації електроенергії.

Окрім того, ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається складною.

Нагадаємо, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Теги: росія США Джозеф Байден війна тероризм агресія Володимир Зеленський переговори допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг може стати головою МВФ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг може стати головою МВФ
Зеленський у США та мільярд американської допомоги на оборону. Головні новини 21 грудня
Зеленський у США та мільярд американської допомоги на оборону. Головні новини 21 грудня
ЗСУ пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні
ЗСУ пояснили, як системи Patriot допоможуть Україні у війні
Коли ЗСУ визволять Крим: прогноз генерала Ходжеса
Коли ЗСУ визволять Крим: прогноз генерала Ходжеса
Українська влада виконає заповіт польського бійця, якого вбили окупанти
Українська влада виконає заповіт польського бійця, якого вбили окупанти
Відкликаний з Берліна посол Мельник подякував Зеленському за делікатність
Відкликаний з Берліна посол Мельник подякував Зеленському за делікатність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
56K
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
46K
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
44K
Поплічник Путіна поїхав до Китаю: що відповів Кремлю Сі Цзіньпін   
30K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
30K
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту