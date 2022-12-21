Зеленський у США та мільярд американської допомоги на оборону. Головні новини 21 грудня

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США, Сполучені Штати виділили Україні військову допомогу на $1 млрд, Путін знову погрожує ядерною зброєю, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Ці та інші головні події 21 грудня ми традиційно зібрали у вечірню добірку, щоб ви були в курсі всього важливого.

Зеленський прилетів у США

Президент України Володимир Зеленський в середу вранці за Вашингтоном прибув до Сполучених Штатів, де зустрінеться з Джо Байденом і виступить перед Конгресом. Подробиць прибуття глави держави до США немає, та раніше повідомлялось, що він летів американським військовим літаком.

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Згідно з попереднім графіком, о 21:00 за Києвом Байден зустріне Зеленського в Білому домі, після чого проведе з ним двосторонню зустріч. Очікується, що о 23:30 за Києвом президенти України та США проведуть спільну пресконференцію, а пізніше – орієнтовно о 2:30 четверга за київським часом – Зеленський виголосить звернення перед обома палатами Конгресу.

Також глава української держави зустрінеться з Ненсі Пелосі.

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США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд

Президент США Джо Байден у середу, 21 грудня, підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Текст меморандуму оприлюднений на сайті Білого дому.

«Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, я делегую державному секретарю повноваження керувати вилученням до $1 млрд на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні та прийняти рішення, необхідні відповідно до такого розділу для спрямування таких просадка», – йдеться в документі.

Ядерні погрози та мобілізація. Путін виступив із новими заявами

Президент країни-агресорки Володимир Путін під час свого виступу на засіданні колегії міноборони звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал майже всіх основних країн НАТО.

Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

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«Цього року рівень сучасних зразків озброєння у стратегічних ядерних силах уже перевищив 91 відсоток. Триває переозброєння полків РВСН (Ракетних військ стратегічного призначення – ред.) на сучасний ракетний комплекс із гіперзвуковою бойовою частиною "Авангард"», – завив Путін.

СБУ повідомила про долю Медведчука після обміну

Росія у Криму засвітила Медведчука після обміну, щоб продемонструвати, що він живий. Про це заявив керівник Служби безпеки України Василь Малюк.

Очільник СБУ висловився щодо останніх фото Медведчука, якого зафіксували в Ялті на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму: можливо його засвітили, щоб показати, що живий. На уточнююче запитання журналістки, Малюк зазначив, що переконаний, що Медведчук зустрічався із Путіним.

«Замовив яєчню в одному невеличкому кафе – от і всі обставини. Спочатку вибачте, тюрма і воші, потім – обмін, а потім – яєчня в Криму. До цього він був «королем життя» Принаймні він себе так відчував», – сказав голова СБУ.

«Укренерго» повідомило про ситуацію в електромережах станом на 21 грудня

Станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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Таким чином, до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до введення аварійних обмежень. Також повідомляється, що наразі працюють усі види генерації електроенергії.

Окрім того, ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається складною.

Нагадаємо, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.