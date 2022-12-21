Ядерні погрози та мобілізація. Путін виступив із новими заявами

Путін: «Цього року рівень сучасних зразків озброєння у стратегічних ядерних силах уже перевищив 91%»

Президент країни-агресорки Володимир Путін під час свого виступу на засіданні колегії міноборони звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.

«Цього року рівень сучасних зразків озброєння у стратегічних ядерних силах уже перевищив 91 відсоток. Триває переозброєння полків РВСН (Ракетних військ стратегічного призначення – ред.) на сучасний ракетний комплекс із гіперзвуковою бойовою частиною "Авангард"», – завив російський диктатор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путін також повідомив, що 150 тис. із 300 тисяч мобілізованих зараз проходять підготовку на полігонах, інша половина – біля зони бойових дій.

Головні тези виступу Путін:

Можливості ЗС РФ збільшуються з кожним днем, цей процес нарощуватиметься.

Бойові дії показали питання, над якими треба попрацювати, у тому числі зв'язок та автоматизовані системи управління.

Досвід СВО має стати основою для вдосконалення бойового навчання. Солдати і сержанти, які виявили себе в бойових діях, повинні стати пріоритетним кадровим резервом на заміщення командних посад.

Міжконтинентальні ракети "Сармат" будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Беспілотники ЗС РФ повинні бути інтегровані в єдину мережу, перебувати у відділеннях та ротах.

Немає жодних обмежень щодо фінансування ЗС РФ, країна дає армії «все, що просять».

Часткова мобілізація виявила певні проблеми, необхідно модернізувати роботу військкоматів.

Нагадаємо, як повідомлялося, у відповідь на візит президента Володимира Зеленського до США, Володимир Путін готує звернення до росіян.