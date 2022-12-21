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«Укренерго» повідомило, яка ситуація в електромережах станом на 21 грудня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Укренерго» повідомило, яка ситуація в електромережах станом на 21 грудня
Фото: t.me/luhanskaVTSA

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до введення аварійних обмежень

Станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності та обмеження, що спричинені пошкодженнями магістральних мереж постійними ворожими ракетними та безпілотними атаками. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Таким чином, до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до введення аварійних обмежень.  Також повідомляється, що наразі працюють усі види генерації електроенергії.

Окрім того, ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається складною.

До того ж, сьогодні вночі росіяни знову обстрілювали артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого були пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочаті. Відновлення пошкоджених окупантами мереж тривають безперервно.

Нагадаємо, раніше гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що стан енергетичної системи у Києві практично не змінився за останню добу: потужність лише на половину покриває потреби міста, і про повернення до графіків наразі не йдеться. 

Теги: енергетика росіяни Укренерго

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