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США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд
фото з відкритих джерел

Кошти спрямують на зброю для України та підготовку українських військових

Президент США Джо Байден у середу підписав меморандум про виділення до одного мільярда доларів, які мають бути скеровані на надання зброї та оборонних послуг Україні та підготовки українських військових. Текст меморандуму оприлюднений на сайті Білого дому.

«Відповідно до повноважень, наданих мені як президенту Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки, я делегую державному секретарю повноваження керувати вилученням до $1 млрд на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні та прийняти рішення, необхідні відповідно до такого розділу для спрямування таких просадка», – йдеться в документі.

США виділили Україні військову допомогу на $1 млрд фото 1

Раніше повідомлялося, що літак Зеленського приземлився в США.

Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики. 

Тим часом Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян на колегії міноборони.

Представник Кремля зазначив, що на колегії також заплановано виступ міністра оборони Сергія Шойгу, до якого президент додасть заключні ремарки. 

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом.

Видання Politico повідомляє, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників. 

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Теги: США війна росія окупанти Україна Джозеф Байден Володимир Зеленський

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