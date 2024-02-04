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Зеленський відвідав лікарню та несподівано зустрів тезку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський відвідав лікарню та несподівано зустрів тезку
Зеленський і його тезка
фото: Офіс президента

Президент зустрівся з дітьми, які проходять лікування в Національному інституті раку в столиці

Напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку президент України Володимир Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку (НІР) у Києві. Про це інформує Офіс презиента.

Глава держави ознайомився з роботою відділення, де здійснюють високоспеціалізоване лікування онкологічних захворювань у дітей. Там надають допомогу пацієнтам з усіх регіонів України віком до 18 років майже з усіма видами злоякісних новоутворень. Це близько 150 дітей на рік.

Президент поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми батьками. Серед них, зокрема, є родини з прифронтових територій. Володимир Зеленський також поспілкувався з хлопчиком – своїм тезкою, Володимиром Олександровичем, який, до того ж, теж народився 25 січня.

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Главі держави розповіли про лікування дітей. Володимир Зеленський побажав маленьким пацієнтам та їхнім родинам витримки, щоб перемогти хворобу, і якнайшвидшого одужання. Глава держави також вручив діткам подарунки.

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«Ви дуже мужні та сильні духом. Я вам бажаю цієї перемоги. Впевнений, що лікарі та ваші рідні вам у цьому допоможуть», – сказав він.

Президент також подякував лікарям, які самовіддано допомагають пацієнтам долати недугу.

Зеленський відвідав лікарню та несподівано зустрів тезку фото 2

Володимир Зеленський оглянув відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами, оснащене сучасним обладнанням, що дає змогу здійснювати комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, ангіографію та інші види діагностики на високому рівні.

Глава держави поспілкувався з керівництвом та спеціалістами медичного закладу, обговорив з ними перспективи його розвитку та наявні проблемні питання.

Раніше президент Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на отримання квартир воїнам зі складу Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Німеччині з президентською родиною Франком-Вальтером Штайнмаєром і Ельке Бюденбендер. Для відвідин обрала класичний сірий костюм і білу сорочку.

Теги: діти Володимир Зеленський президент рак

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