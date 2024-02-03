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Зеленський розповів, хто є мішенню Росії у війні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський розповів, хто є мішенню Росії у війні
Зеленський повідомив про нові оборонні пакети від партнерів
фото: Офіс президента

«Важливо робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 710-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про нагородження розвідників, квартири для Героїв України та нові оборонні пакети від партнерів.

«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні ще один день нашої вдячності, нашої поваги до всіх, хто допомагає державі вистояти, б’ється заради України, перемагає.

Відзначив сьогодні воїнів ГУР державними нагородами. Саме тих хлопців, які забезпечили черговий успіх для України – затоплення російського військового корабля в озері Донузлав у нашому Криму. Ефектний вчинок. Але й ефективний, і надзвичайно корисний: що менше в Чорному морі російського флоту, то більше безпеки і в регіоні, і загалом у світі.

Сьогодні продовжив нашу нову традицію шани до всіх Героїв України. Вручив сертифікати на квартири воїнам, які відзначені орденом «Золота Зірка», та рідним наших Героїв. Іще 30 родин. Воїнів, які боролися проти окупантів і після 14-го року, і в цій війні. Кожна історія кожного Героя заслуговує на те, щоб українці завжди пам’ятали й шанували хоробрість наших воїнів.

Окремо я хочу подякувати зараз усім партнерам України, які підтримували й продовжують підтримувати нашу державу. Триває робота з командами європейських держав щодо посилення України, нових оборонних пакетів, нових безпекових рішень. Цього тижня ми маємо нові рішення про підтримку нашої держави від Німеччини, від Нідерландів. Люксембург приєднався до нашої авіаційної коаліції. Литва – є новий пакет. З міністром закордонних справ Канади обговорили подальшу оборонну співпрацю. Виконуються оборонні контракти, які для нас критично важливі. Є посилення ППО. Пам’ятаємо: війна розпочата Росією на українському фронті, але її мішенню є не тільки наша держава, не тільки наша незалежність. І тому безумовно важливо зберігати максимальну консолідацію вільного світу й робити все можливе та неможливе, щоб Україна могла завдавати поразок Росії. Іншого Москва не розуміє. Продовжуємо працювати з партнерами і щодо нових санкцій проти Росії, і щодо блокування російських схем обходу санкцій. І максимально активно – щодо конфіскації російських активів, які були розосереджені в різних юрисдикціях. Я вдячний усім, хто допомагає нам у роботі щодо конфіскації російських активів.

І ще одне.

Зараз тривають відновлювальні роботи в деяких регіонах нашої держави, де через російські удари були відключення електрики. Дніпропетровська область, зокрема Кривий Ріг, – енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути електрику всім споживачам. Відправили голову Укренерго в регіон, усі необхідні фахівці та ресурси. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні доповів мені і щодо робіт, і щодо захисту об’єктів енергетики. Я дякую кожній ремонтній бригаді, усім залученим працівникам.

Бути самовідданим на своєму рівні, ефективним, сміливим – це значить для України бути сильною державою, спроможною захищати й захистити себе. Я дякую всім, хто це усвідомлює.

Слава кожному українському воїну! Слава всім, хто працює, щоб Україна могла захищатися!

Слава Україні!».

Раніше президент Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на отримання квартир воїнам зі складу Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Німеччині з президентською родиною Франком-Вальтером Штайнмаєром і Ельке Бюденбендер. Для відвідин обрала класичний сірий костюм і білу сорочку.

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