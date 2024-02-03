Президент вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири: 15 Героям України та 15 родинам полеглих воїнів

У межах ініціативи глави держави щодо забезпечення житлом військовослужбовців – Героїв України президент Володимир Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на отримання квартир воїнам зі складу Сил оборони, яким присвоєно звання Героя України, та родинам полеглих Героїв. Про це інформує Офіс президента.

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Звертаючись до присутніх на зустрічі в Маріїнському палаці, глава держави зазначив, що сьогоднішній захід – це продовження традиції особливої поваги до українських Героїв.

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«Орден «Золота Зірка» – це свідчення незмінної вдячності та шани до кожного українця, чия хоробрість надзвичайна і чиї вчинки на полі бою заслуговують на постійну загальнонаціональну увагу. Україна завжди пам’ятатиме всіх своїх Героїв. Завжди говоритиме кожному майбутньому поколінню українців і українок про те, які в нашої держави Герої були й будуть. І була й буде повага», – сказав Володимир Зеленський.

Як зауважив президент, сьогодні висловлюється вдячність воїнам, які взірцево проявили себе в порятунку України та наших людей і допомогли зберегти українську державність після 2014 року і після 24 лютого 2022 року. Зокрема, це захисники Донецького аеропорту, оборонці Маріуполя й «Азовсталі», учасники битв на незалежність на Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі та Київщині.

«Я дякую кожному Герою та всім рідним наших Героїв за те, що Україну боронять такі хоробрі люди. Я дякую всім тим, хто берегтиме памʼять про наших Героїв! Слава українським воїнам! І хай будуть завжди світлими згадки про українців та українок, які віддали свої життя в боях заради України, майбутнього покоління та нашої незалежності!» – наголосив глава держави.

Володимир Зеленський вручив 30 сертифікатів на квартири: 15 Героям України та 15 родинам полеглих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно.

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Президент особисто передав сертифікати на житло 13 Героям України зі складу Збройних Сил, воїну Національної гвардії та працівнику СБУ. Так, сертифікати вручено полковнику медичної служби Едуарду Хорошуну, підполковнику Євгену Бові, полковнику Івану Голішевському, майору Сергію Пономаренку, майору Кирилу Вересу, полковнику Олександру Зугравому, капітану Олександру Ляшенку, полковнику Роману Мамавку, полковнику Вадиму Сухаревському, майору Сергію Волинському, майору Олегу Хоменку, полковнику Олегу Гончаруку, полковнику Валерію Падителю та молодшому сержанту Богдану Магалясу.

Сертифікати також передано родинам 12 військовослужбовців ЗСУ, двох воїнів Державної прикордонної служби України та одного нацгвардійця: молодшого сержанта Ігоря Зінича, солдата Ігоря Брановицького, капітана Сергія Колодія, сержанта Сергія Михальчука, полковника Олександра Оксанченка, підполковника Олександра Капічуна, солдата Андрія Нікончука, солдата Олега Свинчука, старшого лейтенанта Павла Усова, солдата Романа Марценюка, майстер-сержанта Олександра Цюпака, майора Георгія Стрелкова, майора Олега Чорноморця, солдата Юрія Ковальчука та майора Івана Волочія. Рідні полковника Олександра Оксанченка подарували Главі держави шеврон загиблого військового.

Відповідно до ініціативи Володимира Зеленського, усім українським воїнам рядового та офіцерського складу, яким присвоєно звання Героя України, та членам родин тих, хто удостоєний цього звання посмертно, держава надасть квартири.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська зустрілася в Німеччині з президентською родиною Франком-Вальтером Штайнмаєром і Ельке Бюденбендер. Для відвідин обрала класичний сірий костюм і білу сорочку.