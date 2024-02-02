«Збивають усе». В Україну прибули нові системи ППО – Зеленський

«Поки систем ще недостатньо для повного захисту України»

В Україну прибули дві нові системи протиповітряної оборони (ППО). Про це у своєму вечірньому звернені розповів президент України Володимир Зеленський. За його словами, вони «збивають усе».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Головна новина на сьогодні – новина, яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи – які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем ще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня.



Я вдячний усім, хто допомагає Україні! Вдячний усім, хто зміцнює Україну! Я вдячний кожному й кожній, хто бʼється і працює заради того, щоб Україна перемогла! Слава Україні!», – сказав президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Зеленський повідомив, що Україна поступово готує міжнародну роботу наступних тижнів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. На засіданні обговорювали п'ять питань. Першим обговорили виробництво дронів, другим було питання виробництва та імпорту снарядів, третім – ситуація на фронті.

«Доповідали Головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський. Дякую всім українським воїнам, які тримають позиції та знищують ворога. Працюємо з партнерами, щоб додати українським воїнам більше сили», – уточнив президент.

Учасники засідання також говорили про будівництво фортифікацій та ситуацію у сфері енергетики, зокрема про відновлення енергосистеми після російських ударів.