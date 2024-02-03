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Зеленський зволікає з відставкою Залужного? The Washington Post висунула теорію

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський зволікає з відставкою Залужного? The Washington Post висунула теорію
фото з відкритих джерел

Американська газета пише, що президент досі обирає достойну заміну головкому ЗСУ

Офіс президента ще не обрав заміну головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному. Це може свідчити про про нерішучість українського лідера Володимира Зеленського. Про це пише The Washington Post із покликанням на високопосадовця з Міноборони України.

«Затримка свідчить про нерішучість президента, глави адміністрації Андрія Єрмака та міністра оборони Рустема Умерова або про сум'яття, оскільки потенційні кандидати, можливо, не бажають братися за цю роботу, враховуючи слабкі перспективи покращення ситуації на полі бою в Україні найближчим часом», – пише видання, пояснюючи те, що головкому ЗСУ досі не обрали заміну.

Ще один співрозмовник у коментарі WP сказав, що «Зеленський хоче дати Залужному нову посаду, можливо, в надії пом'якшити громадське несхвалення». Так, за його словами, головкому пропонували посаду посла, але Залужний не може звільнитися з лав ЗСУ, доки в Україні діє воєнний стан.

Також видання зазначає, що взаємини Залужного і Зеленського стали більш напруженими через розбіжності в питаннях мобілізації.

Один зі співрозмовників видання припустив, що наступником Залужного міг би бути хтось із молодих офіцерів, які вже показали свою ефективність на полі бою, а таких в Україні вдосталь. Водночас, на думку чиновника, вибір досвідченого воєначальника загрожує поверненням менталітету «старої школи». Вважається, що головними кандидатами нині є 38-річний очільник розвідки Міноборони Кирило Буданов та командувач сухопутними військами України Олександр Сирський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вчора, 2 лютого, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Перед ним упродовж дня Telegram-канали, близькі до Офісу президента, деякі медіа й депутати натякали на значні кадрові рішення. Зокрема, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Однак ніяких кадрових рішень, за результатами Ставки, так і не відбулося.

Як відомо, 29 січня першим про звільнення Залужного з посади головкома повідомив екснардеп Борислав Береза з посиланням на джерела в Офісі президента. Цю інформацію далі поширили телеграмканали і деякі ЗМІ вже з посиланням на свої, але неназвані джерела.

Згодом Міністерство оборони України оприлюднило повідомлення, в якому без згадки прізвища Залужного зазначило: «Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда». Користувачі зробили висновок, що таким чином відомство спростувало інформацію про звільнення головкома ЗСУ.

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Теги: відставка Володимир Зеленський Валерій Залужний

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