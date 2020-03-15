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    Події в Україні

    Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо захисту від коронавірусу

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    Документ передбачає невідкладні дії для гарантій національної безпеки в умовах епідемії - Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо захисту від коронавірусу
    Документ передбачає невідкладні дії для гарантій національної безпеки в умовах епідемії

    Своїм указом президент зобов’язав низку державних структур вжити заходів для непоширення коронавірусу в Україні

    Президент України Володимир Зеленський ввечері у суботу, 14 березня 2020 року, підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 13 березня щодо протидії поширенню коронавірусу.

    Своїм указом глава держави окреслив перелік заходів, необхідних для захисту населення від пандемії, й розподілив відповідні обов’язки між центральними органами виконавчої влади. Документ передбачає невідкладні дії для гарантій національної безпеки в умовах епідемії.

    Кабінет Міністрів України повинен:

    • з 17 березня на 2 тижні закрити кордон для регулярних пасажирських перевезень;
    • з 16 березня заборонити в’їзд в Україну іноземцям;
    • проаналізувати можливість негайно реагувати для протидії коронавірусу;
    • підготувати законопроєкт про вилучення медичних засобів для захисту від коронавірусу з закону про публічні закупівлі ліків;
    • укомплектувати тест-системами КПВВ на Донбасі і на адмінмежі з Кримом;
    • профінансувати виготовлення щонайменше 200 тисяч тест-систем;
    • забезпечити засобами захисту медиків, правоохоронців і рятувальників;
    • простимулювати виробництво в Україні засобів захисту від коронавірусу;
    • перевести урядовий антикризовий штаб щодо епідемії коронавірусу на цілодобовий режим;
    • забезпечити готовність лікарень до надання допомоги хворим на коронавірус;
    • відновити систему протиепідеміологічного захисту;
    • затвердити порядок самоізоляції людей з підозрою на коронавірус;
    • виділити Міністерству охорони здоров’я гроші на закупівлю ліків і медичного обладнання;
    • переглянути перепрофілювання ліжок у лікарнях;
    • своєчасно платити за закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з протидією коронавірусу;
    • опрацювати разом з місцевою владою додаткове фінансове стимулювання лікарів;
    • активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо запобігання поширенню коронавірусу.

    Міністерство охорони здоров’я зобов’язане:

    • опрацювати разом з МЗС можливість отримувати гуманітарну допомогу та закуповувати ліки за кордоном;
    • забезпечити прогнозовану необхідність експрес-тестів на коронавірус і забезпечити ними лікарні;
    • постійно оновлювати стандарти надання медичної допомоги відповідно до нових даних про коронавірус.
    • Крім того, указ стосується ще декількох державних органів.

    Держслужба з питань безпечності продуктів:

    • разом з місцевою владою повинна посилити контроль за системами водопостачання;

    Міністерство розвитку економіки:

    • переглянути державний резерв, передбачивши, щоб засобів особистої гігієни лікування респіраторних захворювань вистачило на 3 місяці;

    Міністерство внутрішніх справ:

    • забезпечити дотримання правопорядку під час карантину і рекомендувати громадянам утриматися від поїздок за кордон.
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    президент населення коронавірус
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