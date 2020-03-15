У Польщі підтвердили третю смерть від коронавірусу, заражених уже понад 100



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Загальна кількість заражених коронавірусом у Польщі сягнула 103 осіб

Разом із тим, вже 13 хворих на Covid-19 вилікувалися

Унаслідок зараження коронавірусом у Польщі померли вже три особи, кількість хворих за минулу добу зросла на десять – до 103.

Про це у Twitter повідомило міністерство охорони здоров’я Польщі.

«Маємо десять нових випадків зараження коронавірусом. Три випадки стосуються Мазовецького воєводства (Варшава), один – Підкарпатського (Ряшів), і по два випадки у Нижньосілезькому (Вроцлав), Лодзькому (Лодзь) та Люблінському (Люблін) воєводствах», – ідеться в дописі.

Водночас міністерство повідомляє, що у лікарні Любліна від коронавірусу помер 66-річний чоловік.

Таким чином, загальна кількість заражених коронавірусом у Польщі сягнула 103 осіб, троє померли.

Разом із тим, за інформацією головного санітарного лікаря Польщі Ярослава Пінкаса, вже 13 хворих на Covid-19 вилікувалися.

Нагадаємо, Україна обмежить пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

Рішення польського уряду про закриття всіх державних кордонів і заборону в’їзду в країну іноземцям вступило в силу. Особливий режим буде функціонувати до 24 березня, але влада республіки відразу ж передбачила можливість його продовження на 20 днів.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

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