У Києві продають медичні маски по 1200 грн за пачку



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У столичних супермаркетах продають медичні маски по 1200 грн за пачку Фото: Юрій Бауман

Раніше звичайні тришарові медичні маски коштували в аптеках близько двох гривень

У київському супермаркеті Novus, що знаходиться на вулиці Здолбунівська, продають медичні тришарові маски на резинках по 1200 грн за пачку.

Про це повідомив адвокат Юрій Бауман на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні потрапив в Novus на вулиці Здолбунівська, 7Г. Їхав до друзів на день народження, хотів купити солодощі. Побачив цікавий стенд і заціпенів. Медичні маски. Ціна 1200 грн. 00 коп !!!!! За 1пачку. Друзі попросили перенести пост в публікацію. Щоб привернути увагу Антимонопольного комітету України. Робимо ставки чи буде якась реакція хлопців з Комітету?», - написав Бауман.

Він також опублікував фотографію з супермаркету.

Користувачі соцмережі під постом Баумана написали, що в аптеках такі ж маски продають по 2400 грн за пачку.

Зазначимо, що раніше звичайні тришарові медичні маски коштували в аптеках близько двох гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що масок і дезінфекторів в аптеках буде достатньо.

Також він сказав, що була проведена бесіда з виробниками, постачальниками цих товарів і аптекарями.

«Є речі, на яких можна заробляти: це війна і здоров'я людей. Тому маски, дезінфектори, тести і інші необхідні засоби будуть на полицях аптек в достатній кількості і за доступною ціною», - запевнив президент.

Зеленський додав, що держава буде економічно стимулювати запуск виробництва засобів індивідуального захисту.

«Я також прошу постачальників і роздрібні мережі не спекулювати на цінах на продукти і не наживатися на людях... Крім того, Кабінет міністрів України заборонив експорт індивідуального противірусного захисту», - заявив він.

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