Завдяки карантину через COVID-19 у столиці може суттєво зменшитися захворюваність на грип, - експерт



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Закриття шкіл не зведе до нуля епідемію, а розтягне її у часі, щоб хворіли не всі одразу, - лікар

Стойка вважає школи і садочки джерелом розповсюдження інфекції

Лікар Київського міського центру громадського здоров'я Отто Стойка вважає, що завдяки карантину через COVID-19 у столиці зменшиться і захворюваність на грип, бо школи і садочки – це джерело розповсюдження інфекції. Про це лікар сказав в інтерв’ю «Главкому».

На думку Стойки, насправді закриття шкіл не зведе до нуля епідемію. «Однаково хворітимуть і дорослі, і діти, однак не всі відразу – епідемія нібито розтягується у часі, а кількість хворих стає нижчою», - пояснив лікар і додав, що наразі між грипом та новим коронавірусом існує суттєва відмінність.

«У першому випадку діти – чи не найперші рознощики хвороби, вони заражають дорослих. Якщо ж говорити про COVID-19, то маємо інакшу ситуацію: більшість випадків захворюваності припадає не на дітей і навіть не на молодь, а на людей середнього та похилого віку. Діти заражаються від дорослих. Малеча у переважній більшості хворіє у легкій формі, серед них рідше трапляються випадки ускладнень – це пов’язано із особливостями дитячого імунітету та фізіологією легень», - наголосив Стойка.

За словами лікаря, карантин, який зараз рекомендовано запровадити, передбачає не надто суворі заходи, лише обмеження зібрань людей. «Ці заходи могли б бути суворішими – обмеження пересування» - зазначив медик.

Стойки стверджує, що обмежувальні заходи можуть посилити у разі появи смертельних випадків. «Потрібно буде орієнтуватися по ситуації», - наголосив лікар.

До відома, в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління.

Міністерство охорони здоров’я, і мер Києва Віталій Кличко попередили про адміністративну або кримінальну відповідальність тих, хто намагатиметься не дотримуватися протиепідемічних заходів.

Одразу після оголошення обмежень кияни побігли в супермаркети по «карантинні закупівлі»: у деяких супермаркетах Києва були помічені величезні черги. Люди скуповують продукти і засоби першої необхідності: крупи та макарони.

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