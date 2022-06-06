Зеленський опублікував відео свого візиту до Запоріжжя

Глава держави провів нараду щодо поточної ситуації в Запорізькій області

5 червня президент Володимир Зеленський з робочим візитом відвідав Запорізьку область. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїй сторінці в Telegram.

Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Глава держави заслухав інформацію від начальника Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, а також військового командування та керівництва управління Національної поліції в області.

Олександр Старух доповів Президентові, що майже 60% території регіону тимчасово окупували російські війська, на частині тривають бої. За його словами, 77 населених пунктів Запорізької області знеструмлені через бойові дії. Ворог зруйнував 2701 об’єкт інфраструктури, з яких на сьогодні відновлено майже 700.

Президент доручив керівництву Запорізької області надати всю необхідну допомогу особам, переміщеним із тимчасово окупованих територій.

«Багато людей приїжджає з населених пунктів, які тимчасово окуповані ворогом. Маємо зосередитися на тому, щоб розв'язати їхні побутові проблеми, забезпечити переселенців житлом. Також треба подбати про працевлаштування цих людей. Впевнений, що серед них є кваліфіковані фахівці», – зазначив Володимир Зеленський.

До слова, під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.