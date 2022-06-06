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    Зеленський привітав королеву Єлизавету II з платиновою річницею правління

    Зеленський привітав королеву Єлизавету II з платиновою річницею правління

    Президент подякував за підтримку України в боротьбі за її свободу та незалежність

    Президент України Володимир Зеленський привітав Королеву Великої Британії Єлизавету II з платиновою річницею правління - 70 років та подякував за підтримку України в боротьбі за її свободу та незалежність. Про це йдеться в дописі глави Української держави у Твіттері.

    «Сердечні вітання з платиновою річницею правління Королеви Великої Британії Її Величності Єлизавети II. Вдячний Великій Британії за підтримку України в боротьбі за нашу свободу та незалежність. Бажаю Її Величності добробуту, а народу Великої Британії – миру та процвітання», - зазначив Зеленський.

    Як повідомлялося, святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети ІІ у Великій Британії триває чотири дні.

    Елізабет Александру Мері Віндзор проголосили королевою Великої Британії після смерті її батька короля Георга VI у лютому 1952 року. Сама коронація, яку вважають однією з найпишніших в історії, відбулась 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві.

    Королева Єлизавета II стала монархом, що найдовше служить на британському троні, і третім за тривалістю правління монархом суверенної держави у світі.

    Теги: росія окупанти війна Королева Єлизавета II Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський привітав королеву Єлизавету II з платиновою річницею правління