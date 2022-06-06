Нескінченна доба: звернення Зеленського (відео)

Зеленський звернувся до українців на 102 день війни

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на 102-й день повномасштабної війни Росії проти України. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Глава держави у зверненні заявив про те, що 6 червня відвідав Запоріжжя, Соледар та Лисичанськ. Він розповів про результати цієї поїздки.

Глава держави зауважив, що сьогодні мав багато роботи. Тому своє звернення він опублікував доволі пізно.

До слова, під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових.