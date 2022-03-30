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    Зеленський просить Норвегію закрити порти для росіян і піти з російських ринків

    Володимир Зеленський закликав Норвегію забезпечити Європу нафтою і газом, а також взяти участь у післявоєнній відбудові України - Зеленський просить Норвегію закрити порти для росіян і піти з російських ринків
    Володимир Зеленський закликав Норвегію забезпечити Європу нафтою і газом, а також взяти участь у післявоєнній відбудові України
    фото: пресслужба президента

    Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед норвезькими парламентарями запевнив, що Росія загрожує безпеці усієї Європи

    Володимир Зеленський звернувся до парламенту Норвегії та норвезького народу. У своєму онлайн-виступі він зосередився на протидії російській агресії.

    Президент України нагадав, що Норвегія, як і Україна, має спільний кордон із країною-агресором. Країна, яка – якщо її не покарати – не зупиниться на українській землі, а військові конфлікти спалахнуть і у інших регіонах Європи.

    Заявивши, що «свобода має бути озброєною так само, як і диктатура», Зеленський закликав допомогти Україні протикорабельною, протиповітряною зброєю, артилерійськими системами, а також санкціями проти Росії. Нові санкції, заявив глава держави, мають запроваджуватися проти Росії кожного тижня.

    Конкретно від Норвегії Володимир Зеленський чекає заборони для російських суден заходити у порти цієї країни та відходу усіх норвезьких компаній з ринку Російської Федерації, щоб вони «не допомагали російській військовій машині».

    Крім того, глава держави нагадав, що Норвегія, як потужна нафтогазодобувна країна, може забезпечити енергетичну безпеку Європи, позбавивши її залежності від російських енергоносіїв.

    Зеленський згадав ще один потенційно неприємний факт російсько-української війни – мінування рашистами акваторії Чорного моря. Ці міни, зазначив президент, можуть дрейфувати Світовим океаном аж до норвезьких фйордів, створивши проблеми для людей і навколишнього середовища.

    Говорячи про майбутнє після завершення російсько-української війни, президент України звернувся до уряду Норвегії, норвезького бізнесу із закликом приєднатися до відновлення зруйнованої рашистськими окупантами української інфраструктури.

    Нагадаємо, що невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Норвегія заявила про те, що надішле Україні 2 тис. протитанкових гранатометів.

    А 28 лютого норвезька компанія Equinor оголосила про початок виходу з російських проєктів, включно з партнерством з «Роснафтою». Причина та сама – війна РФ проти України.

    Теги: росія окупанти санкції війна Норвегія Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський просить Норвегію закрити порти для росіян і піти з російських ринків