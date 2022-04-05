ЦВК відмовилась визнавати обраним нардепом представника ОПЗЖ

Діяльність партії ОПЗЖ на період дії в Україні воєнного стану призупинена

Центральна виборча комісія отримала постанову Верховної Ради України, якою достроково припинено повноваження нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це йдеться у повідомленні Центрвиборчкому у Facebook.

За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата від партії ОПЗЖ. Проте ЦВК відмовилась визнавати обраним народним депутатом представника ОПЗЖ.

«Діяльність Політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» на період дії в Україні воєнного стану призупинена згідно з рішенням РНБО України від 18.03. 2022 р. «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій«, уведеним у дію Указом президента України від 19 березня 2022 року», – йдеться у повідомленні.