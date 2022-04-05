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    Політика

    ЦВК відмовилась визнавати обраним нардепом представника ОПЗЖ

    ЦВК відмовилась визнавати обраним народним депутатом представника ОПЗЖ - ЦВК відмовилась визнавати обраним нардепом представника ОПЗЖ
    ЦВК відмовилась визнавати обраним народним депутатом представника ОПЗЖ
    фото з відкритих джерел

    Діяльність партії ОПЗЖ на період дії в Україні воєнного стану призупинена

    Центральна виборча комісія отримала постанову Верховної Ради України, якою достроково припинено повноваження нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви. Про це йдеться у повідомленні Центрвиборчкому у Facebook.

    За процедурою повинно було б відбутися заміщення, тобто визнання обраним народним депутатом України наступного за черговістю кандидата від партії ОПЗЖ. Проте ЦВК відмовилась визнавати обраним народним депутатом представника ОПЗЖ.

    «Діяльність Політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» на період дії в Україні воєнного стану призупинена згідно з рішенням РНБО України від 18.03. 2022 р. «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій«, уведеним у дію Указом президента України від 19 березня 2022 року», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що Генпрокуратура України заочно повідомила Іллі Киві підозру у державній зраді. Політик підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст.110 Кримінального кодексу (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч.1 ст.111 ККУ (Державна зрада), ч.2 ст. 436-1 ККУ (Публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму).

    Личаківський районний суд Львова 10 березня задовольнив клопотання слідчого управління Державного бюро розслідувань та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народного депутата від ОПЗЖ Іллю Киву.

    Теги: ЦВК росія окупанти суд РНБО війна Україна Опозиційна платформа — За життя державна зрада окупація #stoprussia
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    ЦВК відмовилась визнавати обраним нардепом представника ОПЗЖ