Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США (відео)
Ненсі Пелосі прибула до Києва
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Відповідне відео оприлюднив Офіс президента.
«Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!» – наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром очікується рішення щодо нафтових обмежень проти Російської Федерації. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 30 квітня.
Як повідомлялося, Німеччина готова підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії.