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    Події в Україні

    Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США (відео)

    Президент подякував&nbsp;Ненсі Пелосі за потужну підтримку - Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США (відео)
    Президент подякував Ненсі Пелосі за потужну підтримку
    фото: скріншот із відео

    Ненсі Пелосі прибула до Києва

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Відповідне відео оприлюднив Офіс президента.

    «Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!» – наголосив Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром очікується рішення щодо нафтових обмежень проти Російської Федерації. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 30 квітня.

    Як повідомлялося, Німеччина готова підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії.

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    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна президент суверенітет окупація Офіс президента #stoprussia
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    Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США (відео)