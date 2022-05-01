Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США (відео)

Ненсі Пелосі прибула до Києва

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі в Києві. Відповідне відео оприлюднив Офіс президента.

«Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави!» – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром очікується рішення щодо нафтових обмежень проти Російської Федерації. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 30 квітня.

Як повідомлялося, Німеччина готова підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії.

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