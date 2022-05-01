Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Очікуємо рішення щодо нафтових обмежень – президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що незабаром очікується рішення щодо нафтових обмежень проти Російської Федерації. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні 30 квітня.

«Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти, має бути блокування будь-яких спроб обійти обмеження через продаж так званих нафтових сумішей», – заявив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що будь-яка компанія, яка буде продавати і допомагати Росії обійти санкції, також повинна бути під санкціями.

Нагадаємо, країни Євросоюзу наступного тижня можуть схвалити поступове нафтове ембарго та санкції проти найбільшого російського «Сбєрбанку», який дотепер уникав обмежень.

Як повідомлялося, Німеччина готова підтримати ініціативу Європейського Союзу щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з Росії.

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