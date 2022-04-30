Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Звернення президента (відео)

«Потрібно спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів»

Президент України Володимир Зеленський увечері 30 квітня звернувся до нації із підсумками 66 доби війни з РФ.

Він повідомив, що попереду в українців ще дуже багато роботи.

«Окупанти досі на нашій землі й досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції. Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито «господарів». Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Збройні сили звільнили від окупантів чотири села під Харковом .