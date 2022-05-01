Зеленський пояснив росіянам, для чого Путін готує нові рефрижератори

Окупанти збирають сили, щоб ЗСУ знищили їх

Окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході держави. Нагнали підкріплення на Харківщину, пробують посилити тиск на Донбасі. Вони втратили у боях цієї безглуздої для Росії війни вже понад 23 тис. солдатів, але не зупиняються. Про це сказав президент України Володимир Зеленський у зверненні 30 квітня.

«Нам известно, что российское командование готовится к новым большим потерям. В те подразделения, личный состав которых был почти полностью уничтожен или существенно ослаблен в марте-апреле, набирают новых людей. Со слабой мотивацией. Со слабым боевым опытом. Они просто хотят добрать нужное количество. Чтобы можно было бросить в наступление и эти подразделения.

Российское командование прекрасно понимает, что еще тысячи российских солдат будут убиты и тысячи будут ранены в ближайшие недели.

Но зачем это самим российским солдатам? Зачем это их родным? Российские командиры врут своим солдатам, когда говорят, что тех ждет какая-то серьезная ответственность за отказ воевать. И при этом не рассказывают, например, о подготовке российской армией дополнительных рефрижераторов для хранения трупов. Не рассказывают, какие новые «плановые» потери ожидаются генералами.

Каждый российский солдат ещё может спасти свою жизнь. Вам лучше выжить в России, чем погибнуть на нашей земле», – звернувся до росіян Зеленський.

Наші захисники знищили вже понад тисячу російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин. Звісно, в окупантів ще є техніка в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але ця війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві, говорив президент.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, загальні бойові втрати особового складу противника з початку агресивної війни проти України 24 лютого орієнтовно склали приблизно 23 тис. 200 осіб.