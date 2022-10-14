Зенітник ЗСУ за два дні знищив чотири крилаті ракети «Іглою»

За влучність та професіоналізм воїн буде достойно заохочений військовим керівництвом

Воїн української зенітної ракетної бригади протягом 10 та 11 жовтня знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК «Ігла». Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

«Ярослав знищив чотири крилаті ракети окупантів влучними пострілами із ПЗРК «Ігла». Він – воїн зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування «Південь»», – йдеться в повідомленні.

Сам герой зазначає, що докладає максимально зусиль, аби російські ракети не накоїли біди. «Під час пуску завжди є хвилювання та головне – результат, адже не збита крилата ракета може накоїти біди. Почуття відповідальності допомагає впоратися з тривогою та впевнено, з холодним розумом провести запуск ракети. Вийшов, спіймав ціль, супроводив, натиснув спуск – ракета вийшла», – цитують в командуванні українського воїна.

В службі зв’язків з громадськістю повідомляють, що за таку влучність та професіоналізм Ярослав буде достойно заохочений військовим керівництвом.

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ знищили 500 окупантів. Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення склали приблизно 64300 особового складу.