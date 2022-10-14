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«Якщо вони стріляють, то точно влучають»: окупант захоплюється ЗСУ (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Якщо вони стріляють, то точно влучають»: окупант захоплюється ЗСУ (аудіо)
Російський окупант поскаржився, що українська артилерія влучає просто в ціль
фото: Генштаб

За словами загарбника, у росіян часто здають нерви на фронті

Російські загарбники визнають,  що їхня артилерія «працює» марно, незважаючи на велику кількість її на фронті. Окупанти захоплюються влучністю українських артилеристів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові російський солдат розповів рідні про ситуацію на фронті та скаржився, що їхня артилерія не влучає в цілі.

«Наші, вони часто стріляють. Прям дуже-дуже часто, багато. Тільки вони не знають, попадають чи ні. А укропи, вони стріляють рідко, але, якщо вони стріляють, вони точно влучають», – сказав окупант.

За його словами, у росіян часто здають нерви на фронті. Їм маряться невидимі вороги, тому окупанти часто сидять в окопах. «У деяких наших вже нерви здають. Починають з привидами стрілятися. Там нікого немає, а він х**рить з автомата туди. Потім всю роту підіймають через це. Всі півночі в окопах потім, думають, що атака», – пояснив росіянин.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. 

Теги: розвідка солдат окупанти Міноборони кордон

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