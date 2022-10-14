За добу ЗСУ ліквідували ще пів тисячі окупантів: оновлені дані

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Генштаб оновив дані про втрати ворогів станом на 14 жовтня

Протягом минулої доби ЗСУ знищили 500 окупантів. Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ приблизно 64300 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2521 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 5172 (+5) од,

артилерійських систем – 1566 (+107) од,

реактивних систем залпового вогню – 362 (+5) од,

засоби ППО ‒ 186 (+3) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1199 (+17),

крилаті ракети ‒ 316 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3944 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 142 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.