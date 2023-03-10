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Зенітники майстерно приземлили ворожу ракету (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зенітники майстерно приземлили ворожу ракету (відео)
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ЗСУ не дали російській ракеті вдарити по критичній інфраструктурі

Українські зенітники повітряного командування «Центр» влучним пострілом збили одну з цілей окупантів під час масового ракетного обстрілу Україні в ніч проти 9 березня. Відео моменту збиття оприлюднило Повітряне командування «Центр» у Facebook.

Ймовірно, російська ракета була випущена по українській критичній інфраструктурі.

Однак наші військові за допомогою зенітної установки майстерно збили ворожу ціль.

Нагадаємо, що РФ у ніч проти 9 березня вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього були влучання в Голосіївському та у Святошинському районах Києва. Є поранені, п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено.

Крім того, п'ятеро людей загинули у Львівській області в результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. 

До слова, завершилася 379-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї доби Російська Федерація завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинках цивільного населення.  Є влучання. Загинули мирні люди. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Теги: військові ракета ворог відео

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