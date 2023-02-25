Масштабну пожежу у Києві локалізовано: рятувальникам допомагав робот
Ліквідація вогню триває, постраждалих не виявлено
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа в Подільському районі столиці 25 лютого була локалізована. Про це міський голова написав у Мережі та опублікував відео з місця подій.
«Пожежа в Подільському районі локалізована. Рятувальники продовжують роботи з гасіння», – ідеться в заяві Кличка.
На кадрах видно, що гасити вогонь рятувальникам допомагає тактичний робот Alpha Wolf R1. Гусеничний робот зводить до мінімуму взаємодію з людьми, забезпечуючи таким чином стійкий захист персоналу екстрених служб під час розвідки, безпеки або протипожежної діяльності з високим ризиком.
Водночас у КМВА повідомили, що ліквідація пожежі триває і постраждалих там не виявлено.
«Пожежа на складі лакофарбових виробів. Станом на 17:00. Ліквідація пожежі триває, сил та засобів достатньо. Наразі потерпілих не виявлено», – сказано в опублікованій інформації.
Нагадаємо, 24 лютого сталася пожежа в чотириповерховій адміністративної офісній будівлі на вул. Боричів узвіз, 5, що у Подільському районі столиці.
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