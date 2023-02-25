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Масштабну пожежу у Києві локалізовано: рятувальникам допомагав робот

Надія Карбунар
glavcom.ua
Масштабну пожежу у Києві локалізовано: рятувальникам допомагав робот
Гасити вогонь рятувальникам допомагає тактичний робот Alpha Wolf R1
фото: ДСНС України

Ліквідація вогню триває, постраждалих не виявлено

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пожежа в Подільському районі столиці 25 лютого була локалізована. Про це міський голова написав у Мережі та опублікував відео з місця подій.

«Пожежа в Подільському районі локалізована. Рятувальники продовжують роботи з гасіння», – ідеться в заяві Кличка.

На кадрах видно, що гасити вогонь рятувальникам допомагає тактичний робот Alpha Wolf R1. Гусеничний робот зводить до мінімуму взаємодію з людьми, забезпечуючи таким чином стійкий захист персоналу екстрених служб під час розвідки, безпеки або протипожежної діяльності з високим ризиком.

Водночас у КМВА повідомили, що ліквідація пожежі триває і постраждалих там не виявлено.

5 фото
На весь екран

«Пожежа на складі лакофарбових виробів. Станом на 17:00. Ліквідація пожежі триває, сил та засобів достатньо. Наразі потерпілих не виявлено», – сказано в опублікованій інформації.

Нагадаємо, 24 лютого сталася пожежа в чотириповерховій адміністративної офісній будівлі на вул. Боричів узвіз, 5, що у Подільському районі столиці.

 

Теги: пожежа Віталій Кличко рятувальники відео 24 лютого

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