Ракетний удар по Запоріжжю, на Херсонщині поранений малюк: ситуація в регіонах 2 березня

На Дніпропетровщині пошкоджене фермерське господарство

Ситуація в регіонах станом на ранок за даними обласних державних адміністрацій.

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Полтавщина

Вчора ввечері ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі, постраждалих унаслідок ракетного удару немає.

Чернігівщина

Два обстріли за добу, Новгород-Сіверський та Чернігівський райони, із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється.

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Сумщина

Вночі в напрямку Хотінської ТГ Сумського району здійснено артилерійський обстріл, чотири приходи. с. Стецьківка Сумської МГ – артилерійський обстріл, 5 приходів. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропостачання.

Вночі – три приходи з міномету по території Білопільської ТГ. Також три приходи по Середино-Будській ТГ. Вночі – 15 вибухів на території Новослобідської ТГ. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області: Новослобідської, Краснопільської, Есманської, Шалигинської, Білопільської. Було зафіксовано 31 прильот. Також під час вечірньої повітряної тривоги, близько 19.00, працювала ППО.

Запорізька область

Вночі ворогом нанесено ракетний удар по м. Запоріжжя: одна ракета С-300 влучила в житловий 5-ти поверховий будинок. Внаслідок влучання ракети зруйновано верхні поверхи, під завалами знаходяться люди.

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Ще одна ракета влучила в двір біля 5-ти поверхового будинку. В наслідок влучання ракети пошкоджено будинки (вибиті вікна двері, пошкоджено автівки), які знаходяться поряд. Інформація щодо жертв уточнюється, на місці події працюють підрозділи ДСНС.

У Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Новоданилівка, Малинівка, Білогір'я, Новоандріївка, Ольгівське, Малинівка, Мала Токмачка, Червоне, Чарівне, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Інші наслідки встановлюються.

Дніпропетровщина

Вчора вдень ворог обстрілював Нікополь та Марганецьку громаду. Без жертв. Пошкоджене фермерське господарство. Руйнування є у двох приватних будинках та господарських спорудах. Вночі Нiкопольщина знову пережила два обстрiли. Росiяни били з важкої артилерiї. Пiд прицілом були Нiкополь та Червоногригорівська громада. Пошкодженi котельня, кiлька магазинів та аптека.

Росiйськi снаряди зачепили 8 багатоповерхівок, 5 гаражів та 3 авто. Обiрвали лiнiї електропередач та понiвечили водогiн. Люди не постраждали.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку протягом доби противник обстріляв населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка.

Вчора вранці у с. Кіндрашівка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджено адміністративну будівлю відділку поліції.

Внаслідок вчорашніх обстріляв м. Чугуїв пошкоджено 5-поверховий житловий будинок у військовому містечку. Поранення зазнали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Чоловік госпіталізований. Хлопчик отримав меддопомогу на місці.

Також ворог обстріляв з мінометів с. Червона Зоря, Золочівської ОТГ, Богодухівського району. Без постраждалих.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах Кремінної і Білогорівки. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли Стельмахівки, Черовонопопівки, Невського, Куземівки, Макіївки, Кремінної, Білогорівки та Діброви. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Ворог завдавав авіаударів (ракета «Х-59», ракета невстановленого типу), стріляв з РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії по населеним пунктам області. Обстріляні Авдіївка (житловий сектор, ПрАТ «АКХЗ», будинок культури); Бахмут (житловий сектор); Курахове (житловий сектор); Часів Яр (житловий сектор, школа, поліцейська станція); смт Нью-Йорк (житловий сектор); с.Зоряне (житловий сектор); с.Ласточкине (будинок культури); с.Нетайлове (житловий сектор); с.Орлівка (житловий сектор); с.Північне (Сєверне) (житловий сектор); с.Тоненьке (житловий сектор).

Пошкоджено 13 об’єктів (три – житлових будинки (з них: 1 багатоквартирний), 2 – господарчі споруди, 2 – магазини, два – будинки культури, школа, поліцейська станція, приміщення ПрАТ «АКХЗ», приміщення Часовоярського вогнетривкого комбінату.

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На Донеччині: один загиблий, п’ятеро поранених за добу.

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав ударів з РСЗВ за межами населеного пункту та по узбережжю Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, ворог продовжує здійснювати обстріли по районам населених пунктів області, серед яких – Зміївка, Козацьке, Веселе, Берислав, Інженерне, Антонівка, Берегове, Велетенське, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон.

У селі Зміївка на Херсонщині через російську атаку поранені двоє чоловіків. Це 54-річний місцевий мешканець, котрий дістав уламкове поранення стопи, та 34-річний волонтер з Кривого Рогу – його травми більш тяжкі. російська артилерія вдарила по Чорнобаївці. Через ворожий обстріл поранення дістав однорічний малюк. Хлопчик у середньому стані тяжкості, уламками скла йому поранило вуха та обличчя. У полі біля смт Архангельське на протитанковій міні стався підрив трактора, внаслідок чого травми отримали двоє місцевих жителів, які були в ньому. Постраждалих доставлено до Великоолександрівської лікарні для надання медичної допомоги. Було здійснено обстріл з різного озброєння з боку рф території смт Козацьке та с. Веселе. Пошкоджено 8 об’єктів у приватному секторі. Загалом на Херсонщині за добу через агресію рф постраждали 11 людей. З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 65 осіб, з них 6 – це діти.

Нагадаємо, розпочалася 372-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках.