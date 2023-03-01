Новий фейк російської пропаганди: окупанти «захопили» танк Leopard із польським екіпажем
Заледве встигли до України прибути німецькі танки Leopard, як росіяни вже вигадали, як вони ці танки захопили
Російські окупанти заявили, що в результаті «вправного маневру» захопили перший німецький танк Leopard 2 у Бахмуті. Вони також похвалилися фото з «цілесеньким» дивом німецької оборонної промисловості і запевнили, що весь екіпаж бойової машини складався з «польських найманців». Про це повідомили російські ЗМІ.
Як розповіла так звана радниця глави «ДНР» Пушиліна Яна Гагіна, захопити вдалося не лише танк Leopard, а й екіпаж. Відповідну інформацію згодом буцімто підтвердив заступник секретаря Донецького відділення «Єдиної Росії» Олексій Муратов.
«Наскільки мені відомо, екіпаж захопленого танка – польські найманці. Польща взагалі виявляє максимальну агресію і займає навіть більш антиросійську позицію, ніж інші країни колективного Заходу», – побідкався Муратов.
На цю ситуацію звернув увагу журналіст Сергій Ауслендер. Він також викрив чергову «перемогу» «другої армії світу».
«Все, перший «Леопард» захоплений у Бахмуті, разом з екіпажем. Новенький, ціленький, з повним БК та документацією. Цей факт підтвердив заступник секретаря Донецького відділення «Єдиної Росії» Олексій Муратов (а які у нас підстави не вірити цій гідній людині?)» – іронізує Ауслендер.
«Перемогу» окупанти «підтвердили» світлиною із «захопленим танком», на якому майорить російський триколор.
Але ось прикрість: на відміну від росіян, в Україні вміють користуватися пошуком картинок. Саме таку нескладну маніпуляцію провів Ауслендер і з'ясував, що Leopard 2 «друга армія світу» «захопила» на німецькому полігоні п'ять років тому.
Гарно на цю ситуацію відреагував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він заявив, що «росіяни деградують уявами у геометричній прогресії. F-16 вони ще в полон не взяли превентивно?», додав він іронічно.
Зауважимо, що росіяни обожнюють вигадувати про втрати або захоплення української техніки. Так, Міноборони РФ свого часу нарахувало у рази більше знищених HIMARS, ніж було фізично на балансі ЗСУ. Хай там як, але все це демонструє, що ворог дуже і дуже сильно боїться техніки, яку нашій державі передають партнери.
Нагадаємо, що НАТО спостерігає новий наступ російських загарбників в Україні, особливо біля Бахмута. Окупанти кидають дуже багато сил та засобів проти українських ліній оборони.
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