У США блискавка вбила спортсмена під час забігу



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Від стихії загинув учасник забігу на 50 кілометрів

У американському Канзасі під час забігу на 50 кілометрів загинув 33-річний спортсмен Томас Стенлі. У нього влучила блискавка. Інші учасники забігу кинулися допомагати Стенлі, але зусилля виявилися марними, інформує ESPN.

Томас Стенлі був батьком трьох дітей. Організатори змагань вручили вдові загиблого медаль, яку він мав отримати після завершення забігу.