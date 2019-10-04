На Київщині потяг збив на смерть чоловіка



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Чоловік з велосипедом у руках переходив залізничні колії Фото: Нацполіція

Чоловік переходив залізничні колії у недозволеному місці

У четвер, 3 жовтня, надвечір поблизу залізничної станції «Кожанка», що на Фастівщині, сталася трагедія. Чоловік напідпитку з велосипедом у руках переходив залізничні колії у недозволеному місці і потрапив під потяг.

Травмованого чоловіка між коліями помітив машиніст вантажного потягу і повідомив диспетчеру залізничної станції. На місце події прибув наряд поліції та карета швидкої допомоги. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Потерпілим виявився 60-річний житель села Кожанка. Він з тяжкими травмами був доправлений до реанімаційного відділення лікарні. Але медикам не вдалося врятувати йому життя і чоловік того ж дня помер.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у ніч на понеділок, 30 вересня, поблизу станції метро «Берестейська» на залізничній колії було виявлено тіло молодого чоловіка. Бездиханне тіло виявили машиністи близько опівночі. За попередніми даними, чоловік впав чи стрибнув зі шляхопроводу, що на проспекті Перемоги.