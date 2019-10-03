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    Трагедія на Одещині: чоловік спалив будинок коханки і збирався втекти на Донбас

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    Трагедія на Одещині: чоловік спалив будинок коханки і збирався втекти на Донбас

    Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жительки Суворовського району Одеси

    Чоловік підпалив будинок своєї колишньої співмешканки, яка навідріз відмовилася відновлювати з ним стосунки.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Під час ліквідації пожежі, що охопила 15 кв. м. будівлі, у приміщенні була виявлена 43-річна господиня без ознак життя. За попередніми висновками експертів, жінка отруїлася продуктами горіння.

    Підозрюваного у вчиненні цього злочину - 45-річного одесита, з яким потерпіла раніше перебувала в цивільному шлюбі, патрульні за гарячими слідами затримали на залізничному вокзалі, де він з речами та квитком збирався сідати на потяг.

    Підозрюваний зізнався, що після розлучення тривалий час всілякими способами намагався повернути жінку. Коли ж усі спроби виявилися марними, - підпалив її будинок. Зі слів чоловіка, після скоєного він планував втекти на Донбас.

    За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: 115 ч. 1 та 194 ч. 2. Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Рішення про притягнення його до відповідальності за підпал будинку буде вирішуватися після отримання результатів пожежно-технічної експертизи.


    Наразі досудове слідство триває. До обрання запобіжного заходу підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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